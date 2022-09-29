Стал известен предельный призывной возраст для медиков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Предельный призывной возраст для медиков рядового и сержантского составов равен 50 годам. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".
"Предельный возраст призыва, в том числе медиков: для рядового и сержантского составов – до 50 лет. <...> Предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание, – до 50 лет, а остальных женщин-медиков – до 45 лет", – отмечается в материале.
В свою очередь, для мужчин-медиков, имеющих младшее офицерское звание, предельный возраст призыва составляет 60 лет, старшее – 65 лет.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что до трех тысяч медицинских работников могут быть призваны в рамках частичной мобилизации.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Россиянам продолжили сообщать подробности о мобилизации на портале "Объясняем.рф"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: