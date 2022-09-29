Стал известен предельный призывной возраст для медиков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Предельный призывной возраст для медиков рядового и сержантского составов равен 50 годам. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Предельный возраст призыва, в том числе медиков: для рядового и сержантского составов – до 50 лет. <...> Предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание, – до 50 лет, а остальных женщин-медиков – до 45 лет", – отмечается в материале.

В свою очередь, для мужчин-медиков, имеющих младшее офицерское звание, предельный возраст призыва составляет 60 лет, старшее – 65 лет.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что до трех тысяч медицинских работников могут быть призваны в рамках частичной мобилизации.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Россиянам продолжили сообщать подробности о мобилизации на портале "Объясняем.рф"

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