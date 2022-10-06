В военторгах России оценили ситуацию с поставками товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ажиотаж и проблемы с поставками в российских военторгах не прекращаются спустя две недели после объявления в стране частичной мобилизации. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на представителя специализированных магазинов.

В военторгах неделю назад жаловались на проблемы с товаром, однако спустя время вопросы остались нерешенными. В частности, наблюдается большой дефицит спальных мешков.

"На полках сейчас большинство товаров есть. Если говорить о поставках, то дефицит всего тактического и расцветки "мох". Цены выросли в среднем на 20%", – рассказали в сети "Военный маркет" в Орле.

В тюменском магазине "Воин" зафиксировали снижение спроса. По их словам, покупателей стало приходить меньше, но количество звонков с вопросами о наличии товаров лишь увеличилось. В магазине отметили, что чаще всего спрашивают про наколенники, балаклавы и спальные мешки.

"Ничего этого в наличии нет, заказы постепенно отгружаются поставщиками, с наплывом, мы так поняли, они справляются", – пояснили в "Воине".

Ранее Генпрокуратура поручила проверить данные о накрутке цен на товары для мобилизованных. Уточнялось, что будет проверено наличие и ценовая доступность термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости. Прокуратура отметила, что примет все необходимые меры пресечения искусственного дефицита перечисленных товаров.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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