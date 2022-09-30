Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации

Фото: Минобороны РФ

В Донецкую Народную Республику прибыли первые военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев.

Отмечается, что жители народных республик с воодушевлением встретили прибывшие силы и поблагодарили президента за принятое решение.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Новые группы мобилизованных прибыли на полигоны Минобороны РФ

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