Генпрокуратура поручила проверить факты завышения цен на товары для мобилизованных

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Генпрокуратура РФ поручила проверить данные о накрутке цен на товары для мобилизованных. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Генеральной прокуратурой с привлечением ФАС России и Минпромторга организована проверка на предмет завышения производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю) стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации", – отмечается в заявлении прокуратуры.
Уточняется, что будет проверено наличие и ценовая доступность:
Ранее российские военторги рассказали о проблемах с поставками из-за частичной мобилизации. Отмечалось, что популярность армейских товаров сильно выросла.
Увеличение спроса подтвердили в оптово-розничном магазине товаров для силовых структур "Воин", расположенном в Тюмени. По словам его представителей, люди скупают спальные мешки, металлические фляжки, балаклавы, берцы и многое другое. Также активно приобретают рюкзаки на 70–100 литров, аптечки, наколенники и жгуты.
Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
ФАС проверит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение
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