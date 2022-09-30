Российские военторги рассказали о проблемах с поставками из-за частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На фоне указа о частичной мобилизации, популярность армейских товаров сильно выросла. В специальных магазинах рассказали о проблемах с поставками нужного количества продукции, сообщает "Лента.ру".

"Спрос поднялся в 10 раз. В основном, интересует камуфляж, берцы, тактика, рюкзаки, спальники. На полках ничего не осталось. Товара для поставок нет ни у кого", – поделился представитель магазина "Военный маркет" в Орле.

Выросший спрос подтвердили и в оптово-розничном магазине товаров для силовых структур "Воин", расположенном в Тюмени. По словам его представителей, люди скупают спальные мешки, металлические фляжки, балаклавы, берцы и многое другое. Также активно приобретают рюкзаки на 70–100 литров, аптечки, наколенники и жгуты.

Представитель магазина заявил, что из нужных товаров остались только тельняшки, перчатки, летние костюмы, ремни, кепки, шапки из натурального меха, пластиковые фляжки и некоторые другие вещи.

"По поставкам ситуация следующая – заказ оплачен в понедельник, очередь на отправку такая, что он еще не отправлен, компании-производители объяснили, что работают на сбор и отгрузку в круглосуточном режиме", – поделился сотрудник.

Также проблемы с поставками возникли у магазина одежды и обуви для силовых структур "Офицерский" в Ярославле. По словам представителей магазина, люди приобретают все вещи, которые могут помочь выжить в бою. Помимо прочего, пожаловался сотрудник, цены на обмундирование выросли в два-три раза. Например, за бронежилет выставили ценник в 100 тысяч рублей.

"<…> практически все (товары. – Прим. ред.) возвращают в посылках домой, так как на сборном пункте одевают во все уставное, но народ привык запасаться впрок, вот и возник ажиотаж", – заключил сотрудник "Офицерского".

Ранее директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева заявила, что с начала частичной мобилизации жители России стали чаще сдавать в приюты своих питомцев. По ее словам, нагрузка в таких заведениях увеличилась в разы.

Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

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