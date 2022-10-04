В РФ сформирован первый блок мер поддержки МСП на фоне частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России подготовили первый блок мер поддержки малого и среднего предпринимательства на фоне частичной мобилизации. Соответствующая информация появилась на официальном сайте кабмина.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провел совещание по данному вопросу с представителями деловых объединений.

"Белоусов провел совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений "Опора России", "Деловая Россия" и Торгово-промышленной палаты РФ. По результатам обсуждений сформирован первый блок мер, которые будут запущены в ближайшее время", – отмечается в материале кабмина.

Первый вице-премьер отметил, что меры поддержки должны работать автоматически. По его словам, они будут направлены на:

сохранение рабочих мест;

поддержание производства;

минимизацию издержек для бизнеса.

Отмечается также, что министерство финансов, министерство экономического развития и корпорация МСП разрабатывают процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд. Теперь планируется не применять штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя. Такая практика уже применялась в период пандемии COVID-19.

Ведется работа и над другими мерами поддержки:

возможность переноса срока уплаты налоговых и иных платежей, предоставления деклараций и отчетности для подпавших под мобилизацию предпринимателей;

введение отсрочки по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для МСП;

возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость взята в аренду у государства.

Ранее Белоусов поручил ведомствам проработать возможные меры поддержки бизнеса и инициативы делового сообщества из-за частичной мобилизации. Правительство оценило возможности компаний работать, выполнять кредитные и контрактные обязательства. Кроме того, кабмин уделил внимание вероятности возникновения проблем с логистикой и поставкой товаров и услуг.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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