Правительство оценит последствия частичной мобилизации для бизнеса – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ведомствам проработать до 30 сентября возможные меры поддержки бизнеса и инициативы делового сообщества из-за частичной мобилизации. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, риски мобилизации для бизнеса обсуждались на двух совещаниях у Белоусова. В его секретариате сообщили, что первый блок мер поддержки проходит финальную стадию согласования и будет запущен на этой неделе.

По словам участников совещаний, правительство оценило возможности компаний работать, выполнять кредитные и контрактные обязательства из-за мобилизации. Кроме того, кабмин уделил внимание вероятности возникновения проблем с логистикой и поставкой товаров и услуг.

Глава "Деловой России" Алексей Репик выразил надежду на введение послаблений в виде освобождения дополнительных выплат от НДФЛ. Вице-президент ТПП Елена Дыбова отметила, что государство должно предусмотреть возможность выполнить социальные обязательства перед сотрудниками в случае закрытия бизнеса из-за мобилизации.

Главы четырех бизнес-объединений и Корпорации МСП предложили предоставить отсрочку учредителям предприятий, их руководителям, главным бухгалтерами, индивидуальным предпринимателям, главам фермерских хозяйств. При этом такую меру авторы инициативы хотят предусмотреть для компаний, которые работают свыше шести месяцев.

Вместе с тем аналитики телеграм-канала MMI отметили снижение количества вакансий на бирже труда.

"Влияние выбытия минимум 700 тысяч человек (миграция и первая волна мобилизации) приведут к дефициту рабочей силы, и особенно пострадают услуги", – выразил мнение Игорь Поляков из ЦМАКП.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о завершении первого этапа частичной мобилизации в регионе. По его словам, сейчас укомплектовываются некоторые подразделения отдельных военных специальностей. Травников выразил мнение, что такие случаи для муниципалитетов будут единичными.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!