Командир танковой роты дал советы мобилизованным россиянам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россиянам, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, следует ничего не бояться и слушать тех, кто их обучает, рассказал командир танковой роты.

"<...> танк – хорошая броня, и противник боится танков. <...> Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные. – Прим. ред.) знали свое дело", – приводит слова командира РИА Новости.

Он добавил, что танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении, чтобы противник не продвинулся дальше границ Луганской области.

Офицер Вооруженных сил также отметил, что, расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую танковую карусель.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В тыловых районах СВО уже начались практические занятия с мобилизованными. Солдаты осваивают боевую технику и вооружение, тренируются в стрельбе из штатного оружия. Огневая, тактическая, медицинская и инженерная подготовка проводятся с учетом особенностей ведения боя.



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