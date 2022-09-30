Фото: Минобороны РФ

Ветераны военных кампаний рассказали, как уцелеть во время боевых действий, сообщает e1.ru.

Так, бывший командир отряда Виктор Н. предупредил, что всех опасностей не избежать, но можно предотвратить большое количество глупых смертей. По его словам, чаще всего бойцы в зоне боевых действий гибнут из-за "разгильдяйства и пофигизма".

"Умирали чаще те, у кого много гонора и понтов: "Я все знаю, я все умею". Теряли осторожность. По пьянке подрывались на мине или становились жертвой снайпера", – пояснил Виктор.

Он посоветовал не поднимать вещи, которые положил кто-то другой.

"Бумажник увидел или автомат, якобы забытый в покинутом доме, – это может быть растяжка", – пояснил военный. Также он призвал не доверять местному населению и внимательно отнестись к сбору своей аптечки.

Бывший командир отряда развеял миф о том, что купленную экипировку отберут в части. По его словам, отберут только смартфоны, а кнопочные телефоны без интернета оставят.

Отдельно эксперт указал на необходимость заранее купить удобную обувь.

Он добавил, что в самом бою главное – не паниковать, не суетиться и слушать командиров с боевым опытом. Виктор отметил, что неуверенным в своих нервах лучше брать памперсы для взрослых – у некоторых организм реагирует непроизвольно в момент обстрела. По словам бывшего командира, большая часть погибала из-за того, что начинала паниковать, действовать на эмоциях и из-за этого ошибаться.

Ветеран двух чеченских кампаний Дмитрий рассказал, что самым тяжелым для призванных будут не сами боевые действия, а бытовые условия. Он сообщил, что им понадобится непромокаемая куртка и штаны защитного цвета.

"Обычную форму тебе, конечно, выдадут, но во время непогоды ты промокнешь. Сейчас будут дожди, слякоть, ветер. Нужны теплые и непромокаемые вещи. Много времени придется проводить неподвижно – на позициях или в карауле, поэтому продрогнешь. Надо брать флисовую кофту и штаны под низ. Обувь хорошая должна быть под зиму. Носки шерстяные. Без палатки можно обойтись, а вот спальный мешок не помешает. Туалетная бумага. Самое тяжелое – это бытовые условия. Когда долгое время постираться не можешь или в туалет сходить нормально. С этим надо смириться", – рассказал он.

Дмитрий добавил, что люди часто погибают от несогласованности действий, дружественного огня, подрывов на растяжках и минах, а также болезней. Еще одной проблемой он назвал то, что трудно отличить своих от чужих – с обеих сторон славянские лица, да еще и одеты похожим образом. Он посоветовал не палить, не разобравшись, и обязательно носить опознавательные знаки.

Также военный призвал не брать продукты у мирного населения, чтобы не отравили. По его словам, на Украине уже были такие случаи. Тем, кто попадает под обстрел, он посоветовал не высовываться лишний раз, не паниковать и слушать командира. По словам Дмитрия, все предусмотреть нельзя, иногда надо импровизировать, но это придет с опытом.

Ранее Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных россиян. Они могут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих. Граждане могут обратиться по телефонам:

8 (800) 100-77-07;

8 (495) 498-43-54;

8 (495) 498-34-46.

Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Те, кто отправится в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

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