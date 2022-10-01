В тыловых районах СВО начались практические занятия с мобилизованными. Подразделения, в которые они уже прибыли, продолжают подготовку на специальных полигонах.

В ходе боевого слаживания новоиспеченные солдаты осваивают боевую технику и вооружение, тренируются в стрельбе из штатного оружия. Огневая, тактическая, медицинская и инженерная подготовка проводятся с учетом особенностей ведения боя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.