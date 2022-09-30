Глава ДНР назвал краснолиманское направление фронта самым сложным

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ситуация в районе Красного Лимана пока остается самой сложной, но в скором времени она изменится в пользу союзных сил, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"<...> наши ребята, союзные силы, ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим. <...> Что касается угледарского направления – да, тяжело. Но тем не менее на некоторых участках даже есть продвижение вперед", – сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он также добавил, что одним из самых успешных в настоящее время является "направление Песок". По словам главы ДНР, хорошие результаты там показывает 11-й полк.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что город Красный Лиман остается под контролем союзных сил на всех направлениях атак бандформирований Киева. Также под контролем остаются и стратегические трассы.

В министерстве обороны РФ, в свою очередь, сообщили, что после неудачной попытки наступления на Красный Лиман ВСУ потеряли более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ потеряли 13 единиц техники при неудачном наступлении на Красный Лиман – МО РФ

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