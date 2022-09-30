Глава ДНР назвал краснолиманское направление фронта самым сложным

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Ситуация в районе Красного Лимана пока остается самой сложной, но в скором времени она изменится в пользу союзных сил, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"<...> наши ребята, союзные силы, ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим. <...> Что касается угледарского направления – да, тяжело. Но тем не менее на некоторых участках даже есть продвижение вперед", – сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Он также добавил, что одним из самых успешных в настоящее время является "направление Песок". По словам главы ДНР, хорошие результаты там показывает 11-й полк.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что город Красный Лиман остается под контролем союзных сил на всех направлениях атак бандформирований Киева. Также под контролем остаются и стратегические трассы.
В министерстве обороны РФ, в свою очередь, сообщили, что после неудачной попытки наступления на Красный Лиман ВСУ потеряли более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ потеряли 13 единиц техники при неудачном наступлении на Красный Лиман – МО РФ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: