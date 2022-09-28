В ДНР заявили о сохранении контроля над Красным Лиманом

Фото: ТАСС/Александр Река

Город Красный Лиман остается под контролем союзных сил, заявила Народная милиция ДНР.

"Защитники города из числа Народной милиции ЛНР и ДНР, а также ВС РФ полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Под контролем остаются и стратегические трассы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку наступления на Красный Лиман в ДНР, потеряв более 70 человек убитыми. Также ВСУ потеряли четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ потеряли 13 единиц техники при неудачном наступлении на Красный Лиман – МО РФ

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