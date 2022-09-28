ВСУ потеряли более 70 бойцов при неудачном наступлении на Красный Лиман – МО РФ

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку наступления на Красный Лиман в ДНР, потеряв более 70 человек убитыми. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"В результате провала наступления украинской группировки войск на краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми", – говорится в сообщении.

Также ВСУ потеряли четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

Ранее Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по бронетанковому заводу в Харькове. По данным Минобороны РФ, в цехах завода находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Союзные войска России поразили боевиков ВСУ в Запорожье

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!