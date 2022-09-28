ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы РФ поразили бронетанковый завод в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское министерство обороны.

"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ", – заявили в ведомстве.

Также Минобороны сообщили о массированным огневом ударе по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Они располагались в районе населенных пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области.

В результате атаки были ликвидированы более 150 военнослужащих. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили 12 единиц бронетехники.

Ранее министерство обороны России показало видео удара по позициям Вооруженных сил Украины в лесу. Помимо артиллерийского обстрела, применялись гранаты, сброшенные с квадрокоптеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Союзные войска России поразили боевиков ВСУ в Запорожье

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!