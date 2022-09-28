Минобороны РФ показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ

Министерство обороны РФ показало видео удара по позициям Вооруженных сил Украины, расположенным в лесополосе. Об этом сообщает RT

"После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар. Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров", – заявили в ведомстве.

По информации Минобороны, помимо живой силы, в результате удара были уничтожены две единицы техники, в том числе реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град".

Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады в Константиновке. В результате были уничтожены более 150 военнослужащих противника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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