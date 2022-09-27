Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады в Константиновке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

"В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих", – уточнили в ведомстве.

Ранее в министерстве обороны России объяснили, что частичная мобилизация не предусматривает введение ограничений на передвижение граждан по стране.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

