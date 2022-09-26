Минобороны РФ получило партию тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ получило партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" от корпорации "Уралвагонзавод". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Омский завод транспортного машиностроения продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А", – рассказали представители концерна.

Отмечается, что применение "Солнцепека" в рамках спецоперации пугает украинских военнослужащих. Эта огнеметная система имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Принцип действия следующий:

боеприпас выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее;

получившееся облако детонирует;

создается объемный взрыв с мощной ударной волной.

Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

