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Безопасность

17:59

Минобороны РФ получило партию тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"

безопасность

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ получило партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" от корпорации "Уралвагонзавод". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Омский завод транспортного машиностроения продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А", – рассказали представители концерна.

Отмечается, что применение "Солнцепека" в рамках спецоперации пугает украинских военнослужащих. Эта огнеметная система имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Принцип действия следующий:

  • боеприпас выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее;
  • получившееся облако детонирует;
  • создается объемный взрыв с мощной ударной волной.

Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Тяжелые огнеметы ТОС "Солнцепек" уничтожили несколько укрепленных опорных пунктов ВСУ

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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