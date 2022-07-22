Минобороны РФ показало работу "Солнцепека" в ходе спецоперации на Украине

Видео: Минобороны РФ

Минобороны России показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.

Отмечается, что контроль и корректировку поражаемых целей проводят расчетами беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

Стрельба ведется с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

