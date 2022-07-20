Три населенных пункта Курской области остались без света из-за артобстрела с Украины

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Три населенных пункта Рыльского района Курской области лишились электричества из-за артобстрела с территории Украины. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман в своем телеграм-канале.

"Повреждены линии электропередачи, три населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний", – написал чиновник.

Лисман уточнил, что украинские неонацисты обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий пограничные территории Рыльского района. Снаряды упали вблизи контрольно-пропускного пункта "Крупец". Один из снарядов упал рядом с домом в деревне Городище.

По информации главы Курской области Романа Старовойта, российские военные и пограничники подавили ответным огнем атаку Вооруженных сил Украины. В результате никто не пострадал, уточнил он в своем телеграм-канале.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.