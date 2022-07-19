Брянский губернатор сообщил еще об одном артобстреле со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Село Ломаковка Брянской области подверглось обстрелу с территории Украины. Это второй обстрел приграничных населенных пунктов в области за сутки, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Еще один обстрел ВСУ территории Брянской области. Утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Богомаз подчеркнул, что в результате обстрела пострадавших и погибших нет, однако оказались повреждены объекты на АПП Ломаковка. Кроме того, из-за разрыва одного из снарядов в непосредственной близости от ЛЭП были повреждены 4 пролета линий электропередачи, в связи с чем в населенном пункте нет электричества. Бригада электриков в скором времени начнет восстановление поврежденных сетей.

Также в двух домах осколки от снаряда повредили стекла и обшивку кровли. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Новые Юрковичи. В результате инцидента был поврежден участок дороги. Никто из жителей при этом не пострадал.

