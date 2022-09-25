Украина получила обещанные США системы NASAMS – Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил обещанные США системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщает CBS.

"Я хочу поблагодарить президента Джо Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И конгресс США, мы получили NASAMS", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил предоставить Киеву оружие дальнего действия, боеприпасы, наступательное вооружение и системы ПВО.

Западные страны увеличили поставки оружия Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

