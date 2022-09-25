Шольц заявил, что Германия не будет поставлять танки на Украину

Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ отказывается поставлять танки на Украину, поскольку это только усугубит конфликт. Об этом пишет The New York Times.

"Это очень опасный конфликт <…> Мы хотим поддержать Украину таким образом, который не обострит ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", – сказал он.

Шольц подчеркнул, что Германии и так много делает для украинской стороны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить Киеву оружие дальнего действия, боеприпасы, наступательное вооружение и системы ПВО.

Западные страны увеличили поставки оружия Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

