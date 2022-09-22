В Киеве заявили, что американские оборонные компании тестируют оружие на Украине

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Оборонные компании Соединенных Штатов могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов, некоторые из них уже начали это делать, заявил замглавы украинского министерства обороны Владимир Гаврилов. Об этом сообщает издание Military Times.

По словам Гаврилова, некоторые компании уже передали Киеву "еще не выпущенное" оборудование, в том числе технологии против беспилотников и для защиты от помех. Украинский чиновник считает, что оружие, проверенное конфликтом на Украине, станет конкурентоспособным на рынке, в будущем его будет легко продать.

Авторы статьи отметили, что еще в июле глава Минобороны Украины Алексей Резников объявил, что его страна превратилась в "испытательный полигон", а также пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на поле боя против России.

Кроме того, напомнили журналисты, ранее помощник генерального секретаря НАТО отмечал, что Североатлантический Альянс использует украинский конфликт для внедрения высоких технологий в сферу обороны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить Киеву оружие дальнего действия, боеприпасы, наступательное вооружение и системы ПВО.

Западные страны увеличили поставки оружия Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

