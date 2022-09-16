Россия сейчас представляет наибольшую угрозу для НАТО – Шольц

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, Россия в настоящее время представляет наибольшую угрозу для НАТО.

"Больше нет никаких сомнений относительно того, к чему мы должны готовиться. И Россия при президенте Путине, к этому мы готовимся в рамках НАТО, сейчас представляет наибольшую угрозу для нашего Альянса", – приводит слова Шольца ТАСС.

Он добавил, что НАТО остается гарантом безопасности для государств-членов.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что НАТО уже фактически участвует в украинском конфликте. По его словам, западные страны действуют так, будто Украина уже является членом Североатлантического альянса.

До этого генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн призвал здраво оценить военную мощь России. По его словам, на Украине не была развернута значительная часть флота РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

