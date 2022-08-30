В Берлине исключили отправку военных стран ЕС на Украину

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Германское правительство исключает возможность отправки военных стран ЕС на Украину, заявила статс-секретарь министерства обороны Германии Зимтье Меллер. Об этом сообщает ТАСС.

"С нашей точки зрения, это исключено", – сказала она на неформальной встрече глав военных и внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Он отметил, что Берлин будет предпринимать иные действия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.