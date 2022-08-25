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Политика

03:36

В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины

политика

Фото: depositphotos/mikdam

Украине следует принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. Таким мнением поделился обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц.

По его словам, сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем. Кроме того, автор статьи предположил, что предстоящая зима сулит Украине проблемами с продовольствием и энергоснабжением.

Ранее колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп поделился мнением, что западные страны, оказывающие Киеву помощь, могут утратить интерес к поддержке Украины уже через три месяца.

Он отмечал, что ближе к зиме страны Запада погрузятся в экономические проблемы, поэтому европейским правительствам под давлением недовольных сокращением потребления газа и ростом цен избирателей придется пересмотреть свою приверженность Киеву и антироссийским санкциям.

Страны Запада увеличили финансовую и военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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