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Западные страны могут попробовать отозвать у представителей России в ООН верительные грамоты. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что для этого потребуется поддержка в Генассамблее, однако не уточняет, соответствует ли такое предложение Уставу Организации Объединенных Наций.

Авторы статьи напомнили, что Украина ранее требовала исключить Россию из ООН, однако такая идея нереализуема, поскольку для этого нужна рекомендация Совбеза международной организации, где у Москвы есть право вето.

В четверг стало известно, что Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Албания, Ирландия и Норвегия запросили 24 августа провести заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия начала специальную военную операцию в полном соответствии с Уставом ООН. Президент РФ подчеркнул, что коллективный Запад целенаправленно уничтожает систему безопасности в Европе, создавая новые военные блоки и расширяя НАТО на восток. Он добавил, что народу Украины в этом противостоянии была уготовлена роль пушечного мяса.

До этого зампостпреда РФ при Организации Объединенных Нацией Дмитрий Полянский сообщил, что никто в Совете Безопасности ООН не поверил в версию Киева о виновности России в атаках на Запорожскую АЭС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

