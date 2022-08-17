США и ряд европейских стран запросили заседание СБ ООН по Украине – СМИ

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Соединенные Штаты и ряд европейских стран запросили 24 августа провести заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на источники в СБ сообщает РИА Новости.

По словам одного из собеседников агентства, помимо США речь также идет о Франции, Великобритании, Албании, Ирландии и Норвегии.

Другой источник сообщил, что тема предстоящего заседания – шесть месяцев российской специальной военной операции.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что в настоящее время Совет безопасности ООН стал местом пропаганды западных стран, что делает его работу менее эффективной. По словам дипломата, состав СБ необходимо расширить, включив в него страны Азии, Африки и Латинской Америки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.