Никто в Совбезе ООН не поддержал версию Киева по ЗАЭС – Полянский

Фото: YouTube/Запорiзька АЭС

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что никто в Совете Безопасности ООН не поверил в версию Киева о виновности России в атаках на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого при всей зацикленности на обвинениях в адрес России никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций", – говорится в его публикации.

Полянский также выразил надежду на то, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро посетит Запорожскую АЭС, чему не помешают украинские боевики.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев пытается устроить новый Чернобыль, совершая ежедневные атаки на Запорожскую АЭС. Заявления украинских властей о том, что эти удары якобы наносит российская армия или что это случайность, являются ложью, добавил он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.