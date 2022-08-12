Небензя предупредил о "чудовищных провокациях" Киева, если армия РФ покинет ЗАЭС

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что Киев организует "чудовищные провокации", если российская армия покинет Запорожскую АЭС.

Он отметил, что сейчас военнослужащие РФ делают все, чтобы не допустить катастрофы на станции. Они ежедневно отражают атаки украинских боевиков.

"Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим, мы знаем", – передает РИА Новости его слова.

Небензя подчеркнул, что выводить российские войска с территории АЭС сейчас нельзя. Дипломат предупредил о серьезных последствиях такого решения.

"Объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций", – резюмировал он.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. При этом он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.