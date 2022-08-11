В МАГАТЭ заявили об отсутствии угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС

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В настоящее время немедленная угроза ядерная безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

При этом он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

Гросси добавил, что в последнее время ситуация с безопасностью атомной станции резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи АЭС. Из-за этого он призвал незамедлительно прекратить боевые действия и организовать посещение ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ как можно скорее.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что минимум три попадания снарядов зафиксировали в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. По его словам, радиационный фон на территории АЭС остается в норме. В случае удара ВСУ по хранилищу власти разработали план действий, в том числе по эвакуации жителей.

