В МАГАТЭ заявили об отсутствии угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС

11 августа, 22:41
Фото: AP Photo/Olexander Prokopenko
В настоящее время немедленная угроза ядерная безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
При этом он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.
Гросси добавил, что в последнее время ситуация с безопасностью атомной станции резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи АЭС. Из-за этого он призвал незамедлительно прекратить боевые действия и организовать посещение ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ как можно скорее.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что минимум три попадания снарядов зафиксировали в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. По его словам, радиационный фон на территории АЭС остается в норме. В случае удара ВСУ по хранилищу власти разработали план действий, в том числе по эвакуации жителей.
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