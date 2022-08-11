В Запорожской области сообщили об отражении атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС

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Российские средства ПВО отразили атаку ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА. Слава Богу и ПВО России – все атаки ракет и БПЛА противника отражены", – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов добавил, что с помощью контрбатарейного огня подавляются позиции вражеской артиллерии.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

В свою очередь, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие. По его словам, очевидно, что в Киеве думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что заявления Киева о предстоящем контрнаступлении на Херсон являются в том числе "психологической операцией". По его словам, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.

