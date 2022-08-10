Глава МАГАТЭ выступит в Совбезе ООН с докладом по Запорожской АЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен выступить в Совбезе ООН с докладом по текущей ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Господин Гросси, понимая значимость этого мероприятия, имею в виду завтрашнее заседание Совета Безопасности, видимо, решил прервать отпуск и, видимо, будет выступать в Совете Безопасности с докладом", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ульянов пояснил, что получил эту информацию в секретариате МАГАТЭ. Также он выразил надежду, что ООН не будет препятствовать отправке на ЗАЭС новой экспертной миссии.

"Вроде бы и генеральный секретарь ООН начинает публично заявлять, что нужна миссия. Ну дай Бог. Хотелось бы надеяться, что в следующий раз его подчиненные не станут препятствием на пути проведения миссии", – сказал российский постпред.

По словам Ульянова, тема возможной миссии может стать предметом обсуждения за заседании СБ ООН 11 августа.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

В свою очередь, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие. По его словам, очевидно, что в Киеве думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды.