Пушкова удивило поведение президента США после обстрелов Запорожской АЭС

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Президент США Джо Байден имеет возможность остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, считает сенатор Алексей Пушков.

"Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Пушкова, подобные действия могут привести к катастрофе в Европе, однако лидеры ее стран бездействуют.

"Поразительная безответственность", – заключил сенатор.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

В свою очередь, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие. По его словам, очевидно, что в Киеве думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что заявления Киева о предстоящем контрнаступлении на Херсон являются, в том числе, "психологической операцией". По его словам, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.

