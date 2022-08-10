Полянский заявил о проведении 11 августа заседания СБ ООН по Запорожской АЭС

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он добавил, что провокации со стороны Украины не должны скрываться от широкой общественности.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

В свою очередь, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие. По его словам, очевидно, что в Киеве думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что заявления Киева о предстоящем контрнаступлении на Херсон являются, в том числе, "психологической операцией". По его словам, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атаки на Запорожскую АЭС являются самоубийственным актом.

