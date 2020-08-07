ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом сообщили власти города Энергодар.

По их информации, удар был нанесен с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Подчеркивается, что от места падения осколков до действующего энергоблока не более 400 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

