Мирный житель погиб в результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ – Генпрокуратура ЛНР

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Украинские боевики обстреляли Алчевск, в результате атаки погиб мирный житель. Об этом Генеральная прокуратура ЛНР сообщила в своем телеграм-канале.

"В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, девять получили ранения, в том числе один несовершеннолетний", – говорится в публикации ведомства.

Следователи выехали на место происшествия. Генпрокуратура намерена провести проверку и возбудить уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, из-за чего начался пожар. Отмечалось, что были оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 киловатт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.