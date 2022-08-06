ВС России за сутки поразили украинский пункт управления и два склада с оружием

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За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили украинский пункт управления и два склада с вооружением в ДНР, а также склад ГСМ группировки Днепр в Запорожье, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что ВС поразили пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Дружковка ДНР, живую силу и военную технику ВСУ в 135 районах. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое и Соледар Донецкой Народной Республики.

В районе Запорожья уничтожили украинский склад горючего с более чем 50 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники оперативной группировки войск Днепр.

Ранее, выступая на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий предупредил о существующем риске провокаций со стороны Киева на ядерных объектах Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

