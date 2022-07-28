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Происшествия

12:34

Дрон ВСУ атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС

происшествияза рубежом

Фото: РИА Новости

Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал поселок, в котором проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы в администрации Энергодара.

"В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровской. Жертв удалось избежать", – сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает киевский режим от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции.

По ее словам, действия Киева чреваты ядерной аварией, последствия которой могут коснуться не только Украины. Она напомнила, что в последнее время украинские власти нагнетают обстановку, распространяя информацию о якобы негативном влиянии присутствующих на Запорожской АЭС представителей России на безопасность станции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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