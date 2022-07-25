Захарова предостерегла Киевский режим от провокаций в отношении Запорожской АЭС

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Россия предостерегает режим Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, действия Киева чреваты ядерной аварией, последствия которой могут коснутся не только Украины. Она напомнила, что в последнее время украинские власти нагнетают обстановку, распространяя информацию о якобы негативном влиянии присутствующих на Запорожской АЭС представителей России на безопасность станции.
"Мы не раз подчеркивали, что Россия ведет себя крайне ответственно применительно к украинским ядерным объектам, делает все от нее зависящее для обеспечения не только должного уровня их ядерной и физической ядерной безопасности, но и максимально возможной транспарентности в данном вопросе", – говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии Захаровой.
Она напомнила о готовящейся в конце июня международной миссии совместно с Секретариатом МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Целью мероприятия была проверка норм безопасности. Однако, сказала Захарова, визит не состоялся из-за деструктивной позиции руководства Секретариата ООН.
"Срыв визита сыграл на руку киевскому режиму и его западным спонсорам, которых не устраивало, что Генеральный директор, эксперты Агентства и международные представители, входящие в состав миссии, получат возможность увидеть реальное положение дел на Запорожской АЭС и убедиться в ее штатной работе", – говорится в сообщении.
Представитель МИД РФ добавила, что количество провокаций Киева против ЗАЭС кратно возросло после срыва визита. В частности, речь идет об ударах по территории станции с использованием беспилотников и об акциях, направленных на запугивание персонала.
Захарова также призвала международное сообщество к бдительности в этом вопросе и осуждению действий Киева.
Ранее в МИД России подчеркнули оправданность взятия российскими военными под охрану Запорожской АЭС с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Она также добавила, что хранящееся на ЗАЭС топливо вряд ли может быть использовано для создания ядерного оружия. По ее словам, станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
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