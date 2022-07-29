ВСУ обстреляли район Каховской ГЭС

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Вооруженные силы Украины нанесли серию ракетных ударов по районе Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.
По его словам, в районе работает система противовоздушной обороны.
"В два часа ночи и сейчас прямо днем стреляют по ГЭС. Наносят ракетные удары", – сказал Леонтьев.
Он добавил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по району ГЭС. При этом, подчеркнул Леонтьев, там находится много гражданских машин, которые переезжают на другой берег по дамбе электростанции.
Глава администрации района отметил, что дорога на подъезде к ГЭС повреждена, однако сама станция не повреждена и продолжает работать. Разрушений нет и в Новой Каховке.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла режим Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции. Она напомнила, что в последнее время украинские власти нагнетают обстановку, распространяя информацию о якобы негативном влиянии присутствующих на Запорожской АЭС представителей России на безопасность станции.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Появились кадры обстрела украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области
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