Киев сознательно ведет дело к техногенной катастрофе на Запорожской АЭС – МИД РФ

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ВСУ постоянно обстреливают территорию Запорожской АЭС, сознательно желая привести дело к техногенной катастрофе. Такое мнение выразил замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Похоже, никого в Киеве не смущает практика обстрелов ядерных объектов. Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, такое положение дел устраивает США и союзников из Европы, отметил Нечаев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киевский режим от провокаций в отношении Запорожской АЭС. По ее словам, действия Киева чреваты ядерной аварией, последствия которой могут коснутся не только Украины. Она напомнила, что в последнее время украинские власти нагнетают обстановку, распространяя информацию о якобы негативном влиянии присутствующих на Запорожской АЭС представителей России на безопасность станции.

22 июля член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли территорию Запорожской области из тяжелой артиллерии. По его словам, украинские бойцы заняли позиции в южных пригородах Запорожья – Кушугуме, Балабино и других.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.