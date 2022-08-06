Из украинских портов выйдет четыре сухогруза с зерном 7 августа

Фото: Пресс-служба Минобороны Турции/ТАСС

Из портов Украины выйдет четыре сухогруза с зерном 7 августа, сообщили в Минобороны Турции.

"Завтра из портов Украины ожидается выход четырех сухогрузов. Один выйдет из Одессы, три – из Черноморска, всего четыре судна", – рассказали в ведомстве.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. В Стамбуле создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него вошли Россия, Украина и Турция.