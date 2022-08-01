В Кремле назвали позитивным выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Кремле положительно оценили выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, это хорошая возможность протестировать эффективность стамбульских соглашений.
"Будем надеться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться и что механизм будет работать эффективно", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что утром 1 августа судно Razoni под флагом Сьерра-Леонес с грузом зерна вышло из порта Одессы и направилось в Ливан. Прохождение сухогруза будут отслеживать через спутники представители Координационного центра в Стамбуле.
Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору.
Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. В Стамбуле создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него вошли Россия, Украина и Турция.
В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц. Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.
За движением судов с украинским зерном будут следить в Координационном центре в Стамбуле
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