В Кремле назвали позитивным выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Кремле положительно оценили выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, это хорошая возможность протестировать эффективность стамбульских соглашений.

"Будем надеться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться и что механизм будет работать эффективно", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что утром 1 августа судно Razoni под флагом Сьерра-Леонес с грузом зерна вышло из порта Одессы и направилось в Ливан. Прохождение сухогруза будут отслеживать через спутники представители Координационного центра в Стамбуле.

Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору.

Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. В Стамбуле создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него вошли Россия, Украина и Турция.

В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц. Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.