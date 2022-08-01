В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Утром 1 августа судно с грузом зерна вышло из порта Одессы и взяло курс на Ближний Восток, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

Уточняется, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, вышло в 08:30 и направилось в Ливан. Прохождение сухогруза будут отслеживать через спутники представители Координационного центра в Стамбуле.

Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору.

Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. В Стамбуле создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него вошли Россия, Украина и Турция.

В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц. Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.