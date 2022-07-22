Фото: Пресс-служба администрации президента Турции/ТАСС

Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна.

Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН.

Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору. Отмечается, что разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры.

В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц. Движение судов начнется уже через пару недель.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

Кроме того, в Стамбуле будет создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него войдут Россия, Украина и Турция.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы принять участие в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов и содействии России вывозу украинского зерна.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность для РФ соглашения по экспорту украинского зерна в связи с возможным продовольственным кризисом. Он отметил, что необходимо разблокировать пути его поставки на мировые рынки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что экспорт зерна по морю будет контролировать Координационный центр в Стамбуле.

