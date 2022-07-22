В Кремле подтвердили визит Шойгу в Турцию для подписания соглашения по зерну

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отправился в Турцию для подписания соглашения по вывозу украинского зерна из портов Черного моря.

"Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед", – приводит его слова ТАСС.

Песков также подчеркнул важность для РФ соглашения по экспорту украинского зерна в связи с возможным продовольственным кризисом. Он отметил, что необходимо разблокировать пути поставки на мировые рынки.

До этого турецкий телеканал Habertürk сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по вывозу украинского зерна из портов Черного моря.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоговый документ по зерновому коридору из Украины может быть подписан на текущей неделе. Он добавил, что Координационный центр в Стамбуле будет контролировать экспорт зерна по морю.

Еще раньше российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

