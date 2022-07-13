РФ представила в Стамбуле предложения по вывозу зерна из черноморских портов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что представители российского оборонного ведомства принимают участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

В конце июня делегации оборонных ведомств России и Турции в двустороннем формате обсудили безопасный выход торговых судов и вывоз зерна из украинских портов. По итогам встречи страны достигли договоренности о продолжении соответствующих консультаций.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, Украина сама заминировала собственные порты и теперь сама же должна их разминировать. Кроме того, российский лидер обратил внимание на альтернативные маршруты вывоза зерна, в том числе через соседние страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

