Сложности с поставками российского зерна вызваны незаконными санкциями Запада – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российское зерно пользуется хорошим спросом на мировом рынке, однако незаконные санкции Запада создают препятствия для осуществления его поставок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, которые нуждаются в нем", – сказал он, отметив, что речь прежде всего идет об антироссийских санкциях Евросоюза.

Песков сообщил, что в среду, 6 июля, Владимир Путин обсудит ситуацию с поставками зерна с главой "Объединенной зерновой компании" Дмитрием Сергеевым.

"Чрезвычайно важная компания, особенно в нынешней ситуации", – добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире. Он напомнил, что поставки российских сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира. Президент добавил, что Россия готова в полной мере удовлетворить спрос аграриев из дружественных стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.