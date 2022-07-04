Песков прокомментировал задержание судна РФ с зерном в Турции

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о задержании российского судна с украинским зерном в Турции в МИД и Минтранс РФ.

"Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что есть смысл спрашивать в Минтрансе или в МИД, потому что турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, она должна предоставить информацию через наше посольство или генеральное консульство", – цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что якобы перевозившее украинское зерно грузовое судно РФ задержано в Турции.

По словам посла Украины Василия Боднара, дальнейшая судьба судна решится в понедельник, 4 июля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

